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Самбо

Чемпионат Азии по самбо в этом году пройдет в Ташкенте

© Sputnik / Василий Пономарев
Спорт
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/sport/20210309/16154429/Chempionat-Azii-po-sambo-v-etom-godu-proydet-v-Tashkente.html

Турнир должен был пройти в Индонезии, однако его решили перенести в другую страну.

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Чемпионат Азии по самбо в этом году пройдет в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Узбекистана.

Соответствующее решение было принято на состоявшейся на днях онлайн-встрече Азиатской ассоциации самбо.

"Фактически турнир должен был пройти в Индонезии, но в связи с проведением пляжных игр в этом году было решено перенести его в другую страну. В итоге заявка Ассоциации самбо Узбекистана на проведение чемпионата Азии была принята", — говорится в публикации.

Соревнования запланированы на июнь.

Параллельно с ними будут организованы ежегодный Конгресс и выборная конференция Азиатской ассоциации самбо. 

Теги:
спорт, Узбекистан, Ташкент, Самбо



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