Турнир должен был пройти в Индонезии, однако его решили перенести в другую страну.

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Чемпионат Азии по самбо в этом году пройдет в Ташкенте, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Узбекистана.

Соответствующее решение было принято на состоявшейся на днях онлайн-встрече Азиатской ассоциации самбо.

"Фактически турнир должен был пройти в Индонезии, но в связи с проведением пляжных игр в этом году было решено перенести его в другую страну. В итоге заявка Ассоциации самбо Узбекистана на проведение чемпионата Азии была принята", — говорится в публикации.

Соревнования запланированы на июнь.

Параллельно с ними будут организованы ежегодный Конгресс и выборная конференция Азиатской ассоциации самбо.