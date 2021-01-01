Теги Sputnik Узбекистан
Мультимедиа Узбекистанфото неделиАбдулла АриповОлимпийские игрыспортАфганистанЦентральная АзияШавкат МирзиёевТашкентАфганистанКатарПакистанСШАвоенные ученияКитайТаджикистанУзбекистанкинематографПремьераТашкентский кинофестивальАфғонистонТолибонголосованиеСМИЦИК УзбекистанаНурмат ОтабековСоғлиқни сақлаш вазирлиги (ССВ)Ўзбекистонда аҳолини COVID-19га қарши эмлашТуркменистанМеҳнат вазирлигиТожикистонЎзбекистонҚозоғистонконсулликянги тайинловпосылки"Узбекистон почтаси"Александр ЛукашенкоБеларусьдарахт кесилишиМоскваМосковская областьтакситрудовые мигрантыЎзбекистонда президент сайловлари-2021Андижанборьба с коррупциейвзяткамошенничествочиновникдокументальный фильмпоэтГенеральное консульство УзбекистанаКазахстанРоссияўзбек киноВакцинация от COVID-19 в УзбекистанеАЭСПольшаАлександр ЛукашенкоБеларусьвыборы президентапрезидентОлимпиада-2020СНГзаконодательствоИзбирательный кодексОлимпийские игры в ТокиоСборная УзбекистанароботМинистерство народного образования УзбекистанаОбразованиешколылесное хозяйствоЧарвакское водохранилищемактабўқувчиларХалқ таълими вазирлиги (ХТВ)абитуриентывступительные экзаменывузыCOVID-19 умумжаҳон пандемиясиолий таълим муассасалариталабаларэмлашШерзод АсадовЖиноят кодексиИИББоб-ҳавоЎзгидрометУкраинаБош прокуратураодам савдосиТошкентфоҳишаликЕвросоюзПольшаПравительство РФСеверный поток - 2