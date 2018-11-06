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Туристы в Самарканде

Знаки мирового стандарта помогут туристам ориентироваться в Узбекистане

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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21210

Универсальность и узнаваемость новых знаков позволяют устанавливать их по всей территории страны, независимо от ландшафтных и климатических особенностей.

ТАШКЕНТ, 6 ноя - Sputnik. Стандарт для информационных знаков системы навигации в сфере туризма разработан в Узбекистане, сообщает пресс-служба Госкомитета по туризму.

Главная задача - популяризация туристических объектов республики. Поэтому знаки в первую очередь должны помочь путешественникам сориентироваться на незнакомой местности.

"Дорожные указатели с коричневым фоном предназначены для установки на дорогах, по которым проходят маршруты иностранных туристов. Надписи на знаках, обозначающих объект инфраструктуры (город, улица, музей, стадион и т.д.) и географические объекты наносятся на государственном и английском языках", - говорится в сообщении.

При разработке стандарта узбекские специалисты изучили опыт других стран СНГ и государств Евросоюза.

"Особое внимание было уделено тому, чтобы разрабатываемая система туристской навигации соответствовала действующему на территории Узбекистана стандарту размещения знаков и информации в городской и сельской среде, автомобильных магистралях",- добавили в Госкомтуризма.

Туристические знаки нового стандарта
Информационная служба Госкомтуризма
Туристические знаки нового стандарта

В пиктограммах на знаках используются объединяющие модульные элементы. Универсальность и узнаваемость новых знаков позволяют стандартизировать процесс их установки по всей территории страны, независимо от ландшафтных и климатических особенностей. Применяемые визуальные элементы разработаны с учетом возможных отличий в восприятии представителями различных национальностей и религиозных конфессий.

Туристические дорожные знаки устанавливаются по решению местных хокимиятов.




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