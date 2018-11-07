Узбекистан предложил России сотрудничать в туризме на новом уровне

Председатель Комитета Сената Узбекистана по вопросам науки, образования и здравоохранения Зайниддин Низамходжаев рассказал, как можно активизировать взаимодействие двух стран в сфере туризма.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Ташкент предлагает провести в 2019 году первый узбекско-российский межрегиональный туристический форум, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Комитета Сената Узбекистана по вопросам науки, образования и здравоохранения Зайниддина Низамходжаева.

"Мы предлагаем в 2019 году провести первый узбекско-российский межрегиональный туристический форум. Мы уверены, что данный форум послужит отправной точкой для поднятия наших отношений в сфере туризма на новый уровень", - заявил он на заседании комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий Мажлиса Узбекистана.

Сенатор также пригласил российских бизнесменов принять участие в Международном инвестиционном форуме в сфере туризма в Ташкенте.

"В Ташкенте 19-21 ноября будет проводиться первый Международный инвестиционный форум в сфере туризма. Учитывая огромный опыт и репутацию России в сфере реализации крупных туристических проектов, мы были бы рады пригласить представителей российских деловых кругов принять участие в данном форуме и ознакомиться с перспективными инвестиционными проектами в развитии гостиничного, торгово-развлекательного, ресторанного бизнеса, а также другими направлениями туриндустрии Узбекистана", - сказал Низамходжаев.

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Он призвал обе страны создавать благоприятные условия для взаимовыгодного сотрудничества в сфере туризма: увеличить количество авиарейсов между городами и регионами двух стран, обратить внимание на развитие отдельных видов туризма, например, паломничества.

Как сообщалось ранее, Международный инвестиционный форум в сфере туризма соберет в стенах "Узэкспоцентра" инвесторов из стран Европы и Азии, представителей международных финансовых институтов и организаций туристской сферы, экспертов и специалистов туристической отрасли, руководителей крупных компаний. В программе мероприятия - презентации проектов по созданию свободно-туристских зон "Чарвак", Samarkand city, "Кадимий Бухоро", малых туристических зон в Сурхандарьинской области, а также посещение регионов страны для ознакомления участников форума с представленными проектами, имеющими потенциал для привлечения инвестиций.