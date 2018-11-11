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Милиционер в Ташкенте

No video: как команде "Орла и решки" запрещали снимать шоу в Ташкенте

Sputnik
Туризм
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В узбекской столице правоохранители часто останавливали съемки, несмотря на то, что телевизионщики имели разрешение.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. В официальной группе "Орла и решки" в Facebook появился короткий видеоролик, демонстрирующий трудности, с которыми столкнулась съемочная группа, находясь в Ташкенте. 

Японские журналисты в Самарканде
© uzbektourism.uz
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Напомним, редакция популярного тревел-шоу отправилась в Узбекистан снимать передачи про Ташкент и Самарканд. Однако в узбекской столице правоохранители часто останавливали съемки, несмотря на то, что телевизионщики имели разрешение.

На кадрах показано, как речь ведущей прерывает звук милицейского свистка. На вопрос блогера Анастасии Ивлеевой: "Почему снимать нельзя?", сотрудники МВД отвечают, что в разрешении не указано, в каких именно общественных местах города можно использовать видеокамеру.

У команды "Орла и решки" возникли проблемы не только в парках и на улицах Ташкента, но и в метро, где еще летом туристам разрешили фотографировать и снимать на видеокамеру.

Орнамент на станции Алишер Навои
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Узбекистанцы, комментирующие видео, написали, что им стыдно за правоохранителей. А кто-то посчитал, что съемочная группа плохо подготовилась и не прихватила с собой мини-гаджеты, с помощью которых можно снимать, не привлекая к себе внимание сотрудников МВД. 

Выпуск про Ташкент первыми увидят зрители телеканала "Интер" 11 ноября, на следующий день программу покажут по "Пятнице". Кроме того, видеосюжет появится на YouTube.

Теги:
МВД Узбекистана, телепроект, телешоу, туристы, Туризм, Самарканд, Ташкент, Узбекистан



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