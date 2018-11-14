Гости Узбекистана смогут уплачивать туристский сбор онлайн

На границе иностранцев будут информировать об ответственности за уклонение от уплаты.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. С 2021 года граждане других стран, побывавшие в Узбекистане, смогут при выезде из страны уплачивать туристский сбор посредством электронных систем. Кроме того, они получат возможность при желании внести платеж заранее — при оформлении визы.

Проект закона "О дополнительных мерах по совершенствованию порядка предоставления отдельных видов помещений для временного проживания" размещен для обсуждения на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ). Разработчиком документа выступил Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма.

С 1 января следующего года иностранцев при пропуске через границу будут выборочно проверять — для подтверждения уплаты сбора. Кроме того, туристов планируется информировать об ответственности за уклонение от нее.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь Узбекистан принял 350 тысяч туристов из России. За весь прошлый год страну посетили 1,9 миллиона иностранцев.