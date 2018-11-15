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В каких городах Узбекистана появятся магазины Duty Free

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Туризм
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Магазины беспошлинной торговли должны появиться в первую очередь в Самарканде, Бухаре, Хиве и Шахрисабзе.

ТАШКЕНТ, 15 ноя - Sputnik. В исторических городах и административных центрах регионов Узбекистана откроются магазины Duty Free. Об этом говорится в проекте Концепции развития сферы туризма до 2025 года.

Зона беспошлинной торговли Duty free Winston
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Для организации деятельности магазинов беспошлинной торговли власти республики намерены внести поправки в Таможенный кодекс.

Магазины Duty Free должны появится в Самарканде, Бухаре, Хиве и Шахрисабзе.

Также для развития туристической инфраструктуры в стране будут открываться торгово-развлекательные комплексы и бутики, в которых станут продавать брендовую одежду, косметику и аксессуары.

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Теги:
Магазины, Торговля, Шахрисабз, Хива, Бухара, Самарканд, Узбекистан



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