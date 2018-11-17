Готовьте ваши денежки, или Сколько тратят туристы в Узбекистане

За 10 месяцев текущего года республику посетили 4,4 миллиона туристов, тогда как за весь 2017 год эта цифра достигала всего 2,2 миллиона туристов.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Названа сумма, которую в среднем тратит каждый турист, приезжающий в Узбекистан.

"Каждый посетивший Узбекистан турист тратит примерно 617 долларов", — сообщили в рамках пресс-конференции, организованной в Ташкенте в честь Международного инвестиционного форума в сфере туризма.

Как передает корреспондент Sputnik Узбекистан, на мероприятии отметили, что за 10 месяцев текущего года республику посетили 4,4 миллиона туристов. Для сравнения: за весь 2017 год эта цифра достигала всего 2,2 миллиона туристов.

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Начальник департамента госкомитета по инвестициям Узбекистана Дилфуза Самандарова рассказала, что в Узбекистане создаются все условия для привлечения большего числа туристов и, соответственно, получения максимального дохода от этой сферы.

Кроме того, в соответствии с концепцией развития туротрасли Узбекистан намерен довести доходы от туризма до двух миллиардов долларов в год до 2025 года. Для этого власти решились на масштабную реформу.ъ

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