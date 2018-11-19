Что удерживает россиян от туров в Узбекистан

Российские туроператоры отмечают позитивные перемены в работе с узбекскими партнерами, но основные проблемы республики на российском организованном рынке сохраняются.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Турпоток из России в Узбекистан существенно вырос - по разным оценкам на 25 - 30%. Хотя данные российской и узбекской стороны в абсолютном выражении разнятся, позитивная тенденция налицо.

С января по сентябрь 2018 года Узбекистан посетили 350 тысяч туристов из России — таковы официальные данные узбекской стороны. По информации российской погранслужбы, учитывающей перемещения в республику только авиационным транспортом, общий выездной поток составил 128 808 человек, а с целью туризма — 27 158 человек. Несмотря на разницу, рост выездного потока из России налицо — и в данных Узбекистана, и в данных Погранслужбы ФСБ России, пишет Ассоциация туроператоров России.

"На данный момент Узбекистан в качестве туристического направления неизвестен для большинства туристов из-за отсутствия рекламы этой страны. Вторым фактором остается перевозка: авиаперелет достаточно дорогой, тарифы стартуют от 18 тысяч рублей, а проезд по железной дороге выходит долгим и неудобным", — отметили эксперты одного из крупных российских туроператоров.

© Foto : Ольга Тальская Готовьте ваши денежки, или Сколько тратят туристы в Узбекистане

К причинам относительно невысокого спроса также относят необходимость иметь загранпаспорт и стереотип о том, что в Узбекистане невозможно качественно отдохнуть.

Однако власти республики имеют серьезные планы на туристическую отрасль и недавно представили проект концепции развития рекреационной сферы страны. Доходы до 2025 года планируется довести до двух миллиардов долларов в год.

Кроме того, поставлена задача построить 200 гостиниц, хостелов, гостиных дворов на 4,5 тысячи номеров, увеличить число зарубежных авиакомпаний, совершающих регулярные рейсы в республику, а также внедрить в некоторых аэропортах режим "Открытое небо" с привлечением авиакомпаний-лоукостеров.

В числе уже предпринятых мер — упрощение визового режима и правил пребывания гостей, благодаря чему поток туристов подскочил более чем на треть. Причем 80% посещающих страну — граждане соседних государств, а не России или Европы. Сейчас представители 101 государства могут провести в Узбекистане пять дней вообще без визы, а количество стран с безвизовым режимом въезда увеличилось до 17. Россия тоже входит в этот список.

Обычно российские туристы едут в Узбекистан весной или осенью, поскольку с мая по сентябрь в стране очень жарко. В настоящее время чаще всего выбирают экскурсионные туры. Самые популярные — по маршруту Ташкент – Бухара – Самарканд.