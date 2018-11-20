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Дом для туристов

От акул до вертолетов: что требуют богатые туристы со всего света

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Туризм
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Самые нестандартные пожелания путешественников проанализировали эксперты частной туристической компании Stay One Degree.

ТАШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. Портал Travel and Leisure проанализировал самые нестандартные требования богатых туристов, данные предоставляла частная туристическая компания для организации люксового отдыха Stay One Degree.

Один турист попросил установить на территории дома аквариум для акул, это почти самое распространенная среди богачей просьба, на втором месте – комната страха, которая должна быть соединена с основной спальней.

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Кроме того, отдыхающие искали помещение с вертолетной площадкой на территории и просили об услугах личного портретиста. Менее оригинальным кажется требование туриста предоставить дом с винным погребом, в котором должны стоять бутылки 30-летнего "Бордо" и 50-летнего виски.

В 2018 году идет активное развитие туристической индустрии в Узбекистане. Власти надеются, что к 2025 году турпоток вырастет в полтора раза – до 7,2 миллиона человек.

Теги:
акула, отель, Туризм



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