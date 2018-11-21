В хокимияте Ташкента обсудили турпоток из стран Персидского залива

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев встретился с представителями компании Fly Dubai, которая с 1985 года занимается перевозками в сфере гражданской авиации. Она обслуживает более 200 воздушных маршрутов.

"На встрече был отмечен увеличившийся поток туристов из стран Персидского залива в страны СНГ и продемонстрированы широкие возможности компании как туроператора", — сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента.

Напомним, Узбекистан установил упрощенный порядок оформления виз для нескольких стран. В списке — 101 государство, среди которых Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия, Германия, Венгрия, Чехия, Швейцария, Швеция, Испания, Доминиканская Республика и Лихтенштейн, Мальта и Монако, Чехия и Ямайка.