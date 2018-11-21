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Встреча хокима Ташкента с представителями компании Fly Dubai

В хокимияте Ташкента обсудили турпоток из стран Персидского залива

Пресс-служба хокимията Ташкента
Туризм
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Администрацию города посетили представители авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев встретился с представителями компании Fly Dubai, которая с 1985 года занимается перевозками в сфере гражданской авиации. Она обслуживает более 200 воздушных маршрутов.

"На встрече был отмечен увеличившийся поток туристов из стран Персидского залива в страны СНГ и продемонстрированы широкие возможности компании как туроператора", — сообщили в пресс-службе хокимията Ташкента.

Напомним, Узбекистан установил упрощенный порядок оформления виз для нескольких стран. В списке — 101 государство, среди которых Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Австралия, Германия, Венгрия, Чехия, Швейцария, Швеция, Испания, Доминиканская Республика и Лихтенштейн, Мальта и Монако, Чехия и Ямайка.

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Теги:
ОАЭ, Узбекистан, туристы



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  • Инспектор УОБДД. Архивное фото
    Нетрезв и опасен

    В Кыргызстане пьяный водитель воткнул отвертку в грудь остановившему его автоинспектору, но сбежать ему не удалось.

  • Велосипеды туристов, которых сбили в Таджикистане. 29 июля 2018 года
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