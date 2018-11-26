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Бухара

В Бухарском университете открылся Центр исследований туризма

© Foto : Татьяна Озёрина
Туризм
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В Центре Япония и Узбекистан будут заниматься совместными исследованиями в сфере туризма.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. В Бухарском государственном университете появился Центр образования и исследований туризма. Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан.

Центр открыт при поддержке японского Университета Вакаямы. Вузы подписали соглашение еще в апреле 2018 года. 

В Центре будут проводиться совместные исследования стран в сфере туризма. Кроме того, здесь эксперты будут разрабатывать новую учебную литературу.

К тому же Япония намерена отправлять своих преподавателей в БухГУ для проведения лекций. Также будут организованы стажировки узбекских студентов из бухарского вуза в Университете Вакаямы. 

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Теги:
Туризм, студенты, вуз, Япония, Бухара, Узбекистан



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