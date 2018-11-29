Платим меньше, получаем больше: в Узбекистане меняют порядок выдачи визы

Срок увеличился с одного до трех лет, государственная пошлина уменьшилась с 32 минимальных размеров заработной платы до 10.

ТАШКЕНТ, 29 ноя — Sputnik. В Узбекистане меняют порядок получения виз для иностранцев, сообщается в Telegram-канале Министерства юстиции.

Соответствующие изменения вносят в законодательные акты, процесс значительно упрощается.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Почему россияне перестали испытывать трудности при въезде в Узбекистан

Теперь многоразовая виза на въезд-выезд может быть оформлена на срок до трех лет вместо одного года, сбор составляет 300 долларов, а государственная пошлина с 32 минимальных размеров заработной платы уменьшается до 10.

Ранее сообщалось об улучшении условий въезда для россиян в Узбекистан – граждане РФ стали реже обращаться с жалобами на трудности при прохождении таможенного и транспортного контроля.

По мнению заведующего консульским отделом посольства РФ в республике Ивана Фетисова, это связано с введением в аэропортах Узбекистана системы двойного таможенного коридора.