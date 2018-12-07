Абдухакимов рассказал о судьбе рекордно больших казанов

Госкомтуризма совместно с Ассоциацией поваров Узбекистана разрабатывает проект по приготовлению "большого плова" за рубежом.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма планирует повторить за рубежом акцию по приготовлению огромного плова, сообщает "Народное слово" со ссылкой на заместителя премьер-министра Узбекистана Азиза Абдухакимова.

В рамках фестиваля традиционной культуры O'zbegim в сентябре 2017 года в Узбекистане приготовили рекордный плов общей массой 7360 килограммов, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса.

"Для приготовления плова-рекордсмена были изготовлены два казана вместительностью 7 и 8 тонн. Сегодня они переданы Государственному комитету Республики Узбекистан по развитию туризма. Планируется в ближайшем будущем привести их в действие, но уже за пределами нашей страны", - заявил Абдухакимов.

Он добавил, что проект по приготовлению плова за рубежом Госкомтуризма разрабатывает совместно с Ассоциацией поваров Узбекистана. Таким образом планируется повысить интерес иностранцев к Узбекистану.