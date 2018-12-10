Короткометражный фильм "Бухара" стал победителем конкурса "Диво Евразии"

Видеоролик о Бухаре признан одним из лучших среди 236 других фильмов.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Видеоролик "Бухара" стал победителем II Международного туристического фестиваля-конкурса "Диво Евразии" в номинации "Презентация территорий" (категория "Короткометражные фильмы"). Об этом пишет "Российская газета".

Уточняется, что ролик был снят совместно Россией и Узбекистаном.

В этом году на конкурс было отправлено 237 работ из девяти стран в четырех категориях. Участниками фестиваля "Диво Евразии" стали представители туриндустрии, любители и профессиональные фотографы и видеографы из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Италии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Турции.

В августе 2017 года режиссер фильма "Она" Мухлиса Азизова с Дмитрием Дюжевым сняла видеооткрытку о Бухаре, в ролике показаны достопримечательности, элементы национальной культуры и местный колорит.

Ранее Госкомтуризма Узбекистана представил видеосюжет, где за четыре минуты зрителю демонстрируют, как готовят национальные блюда и сервируют стол. Герои ролика дегустируют плов, самаркандские лепешки, разные виды шашлыка, долму и тандыр гушт.