Узбекистан отменит визы еще для 22 стран

Сейчас попасть в Узбекистан без оформления визы могут граждане 18 стран.

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Узбекистан намерен внедрить безвизовый режим еще для 22 государств, передает Podrobno.uz со ссылкой на исполняющего обязанности первого заместителя председателя Госкомтуризма Улугбека Касымходжаева.

По словам Касымходжаева, проект находится в стадии обсуждения. В настоящий момент попасть в Узбекистан без оформления визы могут граждане 18 стран. Власти республики хотят увеличить их количество до сорока.

Узбекистан ввел с 10 февраля безвизовый режим для восьми стран, упрощенный режим получения виз для 50 стран, внедрил транзитные визы для 101 страны, запустил систему E-visa.