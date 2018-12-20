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Туристы в Узбекистане

Узбекистан отменит визы еще для 22 стран

Sputnik
Туризм
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Сейчас попасть в Узбекистан без оформления визы могут граждане 18 стран.

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Узбекистан намерен внедрить безвизовый режим еще для 22 государств, передает Podrobno.uz со ссылкой на исполняющего обязанности первого заместителя председателя Госкомтуризма Улугбека Касымходжаева.

По словам Касымходжаева, проект находится в стадии обсуждения. В настоящий момент попасть в Узбекистан без оформления визы могут граждане 18 стран. Власти республики хотят увеличить их количество до сорока.

Узбекистан ввел с 10 февраля безвизовый режим для восьми стран, упрощенный режим получения виз для 50 стран, внедрил транзитные визы для 101 страны, запустил систему E-visa.

Теги:
Туризм, виза, Узбекистан



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