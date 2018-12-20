Узбекистан и Казахстан могут запустить Silk visa в феврале

ТАШКЕНТ, 20 дек – Sputnik. Узбекистан может совместно с Казахстаном запустить в феврале 2019 года аналог шенгенской визы – Silk visa, сообщает РИА Новости.

Как заявил журналистам исполняющий обязанности первого заместителя председателя Госкомитета по развитию туризма РУ Улугбек Касымходжаев, цель проекта – привлечение иностранных туристов.

Sputnik Узбекистан отменит визы еще для 22 стран

Впервые о создании единой для всей Центральной Азии "шелковой визы" заговорили в июне этого года, идею поддерживают Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан. Она принадлежала председателю комитета по международным отношениям, обороне и безопасности РК Дариге Назарбаевой. Она также отстаивает вариант снятия визовых барьеров в ЦА.

Кроме того, в ближайшее время Узбекистан намерен внедрить безвизовый режим для 22 стран, сейчас въезжать без специальных документов имеют право граждане восьми государств, а упрощенный режим действует для 50.