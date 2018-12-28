Французы заинтересовались агротуризмом в Каракалпакстане

По данным Госкомтуризма Узбекистана, Республику Каракалпакстан в 2018 году больше всего посетили туристы из Франции.

ТАШКЕНТ, 28 дек – Sputnik. В Республику Каракалпакстан прибыли представители Ассоциации AFOR (France Ouzbekistan Raicines), занимающиеся продвижением культурного наследия Узбекистана во Франции, передает пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан.

Иностранные гости посетили музей имени Савицкого и пообщались с представителями хокимията Нукуса и Министерства сельского хозяйства РК.

© Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан Представители Ассоциации "AFOR" (France Ouzbekistan Raicines) во время визита в Каракалпакстан

С 2017 года ассоциация активно работает над отправкой французских путешественников в республику.

Основные направление работы AFOR - сельский туризм, когда турист живет в сельской местности, знакомится с бытом и обычаями местного населения.