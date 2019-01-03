Ямал ждет туристов из Азии в гости к оленеводам

Представители ямальской туристической компании на международной ярмарке в Шанхае обсудили с представителями Китая, Индонезии, Малайзии и Узбекистана возможную совместную разработке индивидуальных турпакетов.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Ямало-Ненецкому автономному округ заинтересован в разработке туров по региону специально для жителей Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Представители ямальской туристической компании на международной ярмарке в Шанхае в ноябре 2018 года провели переговоры с представителями Китая, Индонезии (остров Бали), Малайзии и Узбекистана о возможной совместной разработке индивидуальных туристических пакетов в арктический регион, которые бы соответствовали менталитету жителей этих стран.

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Первые пилотные туры для туристов из Китая планируется организовать уже в марте-апреле 2019 года в рамках празднования Дня оленевода.

Ранее представитель окружного департамента туризма Ирина Плотникова заявляла журналистам, что Ямал активнее всего посещают гости из Европы, которым интересны этнография и традиционный уклад местного коренного населения. Она добавила, что свой интерес к арктическому региону начали проявлять и в Азии, особенно в Китае.