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Туристы осматривают мавзолей Гур Эмира в Самарканде

Настоящий ажиотаж: число туристов в Самарканде выросло в 2 раза

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
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Ажиотаж связан с объявлением скидок на авиабилеты и продлением праздничных выходных, город посещают не только граждане России, но и казахстанцы и японцы.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Количество иностранных туристов в Самарканде в новогодние праздники увеличилось в два раза, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

"Так, с 23 по 28 декабря в гостиницах остановилось 856 иностранцев. В период с 29.12 (2018) по 03.01 (2019) включительно в гостиницах зарегистрировано 1606 иностранцев", - уточняется в сообщении.

Гур-Эми́р — мавзолей Тамерлана (Амира Тимура) и его семьи (Тимуридов) в Самарканде
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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При этом больше всего посмотреть древний город приезжают граждане России – 588 человек, Афганистана – 198 и Японии – 166. Это связано со скидками на авиабилеты и увеличением новогодних выходных.

В 2018 году республику посетили около 360 тысяч россиян – это на 90 тысяч больше, чем в прошлом году. Есть как минимум пять причин – развитие авиасообщения, одна из самых вкусных в мире национальных кухонь, качественная инфраструктура, отсутствие языкового барьера и национальная безопасность.

Теги:
туристы, новогодние праздники, Самарканд



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