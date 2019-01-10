Почему The New York Times порекомендовала посетить Узбекистан

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Американская The New York Times включила Узбекистан в список 52 мест, которые нужно посетить в 2019 году.

Узбекистан оказался в рейтинге на 34-м месте.

"Если вы когда-нибудь мечтали путешествовать по Шелковому пути, сейчас самое сделать это. Спустя более 25 лет после распада Советского Союза входивший в него Узбекистан, где расположены несколько самых заманчивых участков этого исторического пути, наконец переживает свою собственную перестройку", - пишут авторы издания.

The New York Times отмечает, что в стране происходят многочисленные реформы, в том числе упрощение обмена валюты, возможность бронировать авиабилеты и подавать заявки на визу онлайн. Кроме того, американцам и гражданам многих других стран теперь разрешен безвизовый въезд на срок до пяти дней, а гражданам Франции - на срок до месяца. Кроме того, Казахстан и Узбекистан работают над созданием единой среднеазиатской визы для туристов.

В рейтинг издания на постсоветском пространстве вошли также грузинский Батуми и российское озеро Байкал.