Почему The New York Times порекомендовала посетить Узбекистан

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Американская The New York Times включила Узбекистан в список 52 мест, которые нужно посетить в 2019 году.
Узбекистан оказался в рейтинге на 34-м месте.
"Если вы когда-нибудь мечтали путешествовать по Шелковому пути, сейчас самое сделать это. Спустя более 25 лет после распада Советского Союза входивший в него Узбекистан, где расположены несколько самых заманчивых участков этого исторического пути, наконец переживает свою собственную перестройку", - пишут авторы издания.
В рейтинг издания на постсоветском пространстве вошли также грузинский Батуми и российское озеро Байкал.