17:09 10 Января 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB123.36
  • EUR9498.42
  • USD8337.07
Поиск
Мавзолей Гур Эмира в Самарканде

Почему The New York Times порекомендовала посетить Узбекистан

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Туризм
Получить короткую ссылку
49 0 0

Журналисты американского издания под впечатлением от происходящих в республике реформ.

ТАШКЕНТ, 10 янв - Sputnik. Американская The New York Times включила Узбекистан в список 52 мест, которые нужно посетить в 2019 году.

Узбекистан оказался в рейтинге на 34-м месте.

"Если вы когда-нибудь мечтали путешествовать по Шелковому пути, сейчас самое сделать это. Спустя более 25 лет после распада Советского Союза входивший в него Узбекистан, где расположены несколько самых заманчивых участков этого исторического пути, наконец переживает свою собственную перестройку", - пишут авторы издания.

Туристы в Самарканде
© Flickr / Prashant Ram
Как будет развиваться туристическая инфраструктура Узбекистана
The New York Times отмечает, что в стране происходят многочисленные реформы, в том числе упрощение обмена валюты, возможность бронировать авиабилеты и подавать заявки на визу онлайн. Кроме того, американцам и гражданам многих других стран теперь разрешен безвизовый въезд на срок до пяти дней, а гражданам Франции - на срок до месяца. Кроме того, Казахстан и Узбекистан работают над созданием единой среднеазиатской визы для туристов.

В рейтинг издания на постсоветском пространстве вошли также грузинский Батуми и российское озеро Байкал.

 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Сборная Узбекистана в первом матче Кубка Азии-2019 против сборной Омана
Бодро начали: самые яркие кадры матча сборных Узбекистана и Омана
Плов с лобио в Азербайджане
На кухне у соседей: как в Азербайджане готовят плов с лобио
Расписание и результаты матчей Кубка Азии
Расписание и результаты матчей Кубка Азии — 2019

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054