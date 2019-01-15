Российские предприниматели предлагают ввести налог на выезд из страны

Такое обращение на имя спикеров Госдумы направили члены ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ".

ТАШКЕНТ, 15 янв - Sputnik. В России члены ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" предложили ввести налог на выезд из страны, сообщает РИА Новости.

Как говорится в обращении, направленном на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, инициатива связана с особой актуальностью вопросов развития внутреннего туризма. Платеж может составить 500 рублей.

Sputnik Что известно о новом загранпаспорте

Предприниматели считают, что налог должен взиматься каждый раз, когда гражданин России или иностранец покидает государство, за исключением временных остановок на не более чем 24 часа. Это позволит не только выполнить целевую программу по развитию внутреннего туризма, но и принесет бюджету дополнительные 35 миллиардов рублей в год.

В Узбекистане выездных пошлин нет. Ранее граждане республики выезжали за рубеж по специальным стикерам, вклеиваемым в национальный паспорт. Срок действия такого стикера составлял два года.

С 2019-го года в стране вводятся отдельные загранпаспорта. Размер пошлины для оформления этого документа с 1 января установлен в размере 243 тысяч сумов.