В организации ярмарки в Ташкенте поучаствует Ростуризм

Мероприятия "Туризма на шелковом пути" пройдут в октябре в Ташкенте, проект направлен на развитие туризма в Узбекистане и партнерства с Россией.

ТАШКЕНТ, 16 янв - Sputnik. Федеральное агентство России по туризму примет участие в международной туристской ярмарке "Туризм на шелковом пути", которая пройдет в октябре 2019 года в Ташкенте, сообщает РИА Новости.

Как говорится в сообщении ведомства, содействие продвижению туристического продукта Узбекистана и России – это один из основных пунктов экономического сотрудничества двух стран на 2019-2024 годы.

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При этом, как отмечает глава Ростуризма Олег Сафонов, интерес российских туристов к Узбекистану постоянно растет и создание благоприятных условий для них – одна из главных задач совместной работы.

В 2018 году Узбекистан посетили около 360 тысяч граждан России – это на 90 тысяч больше показателей 2017-го. Россиян привлекает множество факторов, среди которых развитие авиасообщения, одна из самых вкусных в мире национальных кухонь, качественная инфраструктура и отсутствие языковых барьеров.

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