В Брюсселе обсудили увеличение турпотока в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Посол Узбекистана в странах Бенилюкс Дильёр Хакимов провел переговоры с делегацией Европейской ассоциации туристических агентств и туроператоров (ECTAA), которую возглавил генеральный секретарь Мишель де Блюст. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Мишель де Блюст отметил, что ассоциация заинтересована в развитии сотрудничества с Узбекистаном, "который сегодня становится одним самых привлекательных направлений в мире туриндустрии".
Руководство организации выразило готовность провести сессию Генассамблеи ассоциации в ноябре этого года в Узбекистане. Участники встречи договорились о том, что европейская сторона предоставит проект соглашения для тщательной подготовки к будущему мероприятию.
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Как ожидается, в предстоящей сессии Генассамблеи примут участие руководители ведущих туристических ассоциаций Евросоюза. На встрече было отмечено, что "уже сегодня необходимо устанавливать системные связи и развивать сотрудничество".