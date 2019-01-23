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Посол Узбекистана в странах Бенилюкс Дильер Хакимов провел переговоры с делегацией Европейской ассоциации туристических агентств и туроператоров (ECTAA)

В Брюсселе обсудили увеличение турпотока в Узбекистан

Пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана
Туризм
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Европейская сторона заинтересована в развитии сотрудничества с республикой, которая становится одним из самых привлекательных направлений в мире туриндустрии.

ТАШКЕНТ, 23 янв — Sputnik. Посол Узбекистана в странах Бенилюкс Дильёр Хакимов провел переговоры с делегацией Европейской ассоциации туристических агентств и туроператоров (ECTAA), которую возглавил генеральный секретарь Мишель де Блюст. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Мишель де Блюст отметил, что ассоциация заинтересована в развитии сотрудничества с Узбекистаном, "который сегодня становится одним самых привлекательных направлений в мире туриндустрии".

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"В ходе проведенных переговоров стороны высоко оценили последние решения правительства Узбекистана по введению безвизового режима для граждан Евросоюза. Генсек ECTAA особо подчеркнул, что данные решения вкупе с имеющимся беспрецедентным потенциалом историко-культурных объектов и природно-географическим разнообразием окажут значительное влияние на структуру туристического потока из стран ЕС", — говорится в публикации.

Руководство организации выразило готовность провести сессию Генассамблеи ассоциации в ноябре этого года в Узбекистане. Участники встречи договорились о том, что европейская сторона предоставит проект соглашения для тщательной подготовки к будущему мероприятию.

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Как ожидается, в предстоящей сессии Генассамблеи примут участие руководители ведущих туристических ассоциаций Евросоюза. На встрече было отмечено, что "уже сегодня необходимо устанавливать системные связи и развивать сотрудничество".

Теги:
Евросоюз, Туризм



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