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В аэропорту

В Узбекистане могут снизить штрафы за нарушение визового режима

© Sputnik / Ilya Pitalev
Туризм
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Ранее Мирзиёев поручил смягчить наказание за нарушение визового режима.

ТАШКЕНТ, 25 янв – Sputnik. Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма предложил уменьшить штрафы за нарушение визового режима иностранцами до 15 долларов за ночь. Об этом сообщает Podrobno.uz со ссылкой на исполняющего обязанности первого заместителя председателя комитета Улугбека Касымходжаева.

В настоящее время иностранные граждане вынуждены оплачивать штраф размером от пятидесяти до ста минимальных размеров зарплаты, это примерно 10-20 миллионов сумов.

Паспортный контроль
В Узбекистане смягчат наказание за нарушение визового режима

По словам Касымходжаева, сейчас документ о либерализации наказаний, связанных с нарушением визового режима, находится на экспертизе в нескольких правоохранительных и силовых структурах.

Он подчеркнул, что среди главных предложений по изменению в законодательстве - чтобы турист мог оплатить штраф при вылете в аэропорту и не оставаться в стране.

Ранее Шавкат Мирзиёев поручил смягчить наказание за нарушение визового режима. До конца февраля в законодательную палату Олий Мажлиса будет внесен законопроект, предусматривающий либерализацию преступлений, связанных с нарушением правил пребывания в республике.

Напомним, в январе туристы из Италии Людовика Бартоли и Филип Эрфюрт не смогли покинуть Узбекистан из-за неправильно оформленных виз. Однако административный суд вместо штрафа вынес иностранцам предупреждение.

Теги:
Туризм, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



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