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Города мира. Дубай

Авиакомпания из ОАЭ впервые предлагает прямые рейсы в Ташкент

© Sputnik / Евгений Биятов
Туризм
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С 11 марта рейсы между Дубаем и Ташкентом будут осуществляться пять раз в неделю, а с 31 мая они станут ежедневными.

ТАШКЕНТ, 28 янв - Sputnik. Авиакомпания Flydubai с 11 марта начнет выполнять рейсы между Дубаем и Ташкентом, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

На первом этапе рейсы будут осуществляться раз в неделю, а с 31 мая они станут ежедневными.

Полеты по новому направлению будут выполняться на самолетах Boeing 737 MAX 8 из терминала 3 международного аэропорта Дубая в рамках код-шерингового соглашения с авиакомпанией Emirates.

"Мы рады стать первым национальным перевозчиком в ОАЭ, который предлагает прямые рейсы в Ташкент. Это создает возможности для дальнейшего развития туризма и торговых потоков и соответствует нашим планам по выходу на новые рынки, которые испытывают недостаток в авиасообщении с Дубаем", - заявил исполнительный директор Flydubai Гейт Аль Гейт.

Города мира. Дубай
© Sputnik / Евгений Биятов
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Стоимость билета в бизнес-класс начинается от 7500 дирхамов ОАЭ (1785 долларов США), включая 40 кг зарегистрированного багажа и все сборы. Тариф экономкласса стартует от 1545 дирхамов (420 долларов), включая 7 кг ручной клади и все сборы.

Рейс FZ1941 Дубай - Ташкент вылетает в 21:20 и прибывает в Узбекистан в 1:45. Рейс FZ1942 Ташкент - Дубай стартует в 3:15, а прилетает в 6:05.

Flydubai летает в Центральную Азию с ноября 2010 года. Первым направлением в регионе стал Ашхабад. С февраля 2012 года добавились рейсы в Бишкек, с апреля 2013 года — в Душанбе, с сентября 2014 года — в Алматы и Шымкент, с октября 2015 года — в Астану.




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