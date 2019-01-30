Малайзийская компания снимет сериал в древней Хиве

Многосерийный фильм будет транслироваться на одном из ведущих малайзийских телеканалов.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Малайзийская медийная компания Aquila Emas Sdn Bhd снимет в Хиве многосерийный художественный фильм, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана. Об этом договорились представители компании и члены делегации Узбекистана, недавно посетившей Малайзию. Сериал будет транслироваться на одном из самых популярных телеканалов страны TV2 в прайм-тайм.

"По мнению экспертов, популярный телевизионный сериал позволит зарубежным зрителям увидеть архитектурные и исторические достопримечательности Хивы, привлечет внимание потенциальных туристов к древним памятникам Хорезма", — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на французском телерадиоканале TV5 Monde транслируют видеоролик "Узбекистан — Хива, ворота пустыни" (Ouzbékistan — Khiva, la porte du désert), рассказывающий об истории и культуре города. Мини-фильм сняли сотрудники медиакомпании Bandua-communications Unipessoal Lda. В Государственном комитете по развитию туризма считают, что такие ленты способствуют увеличению потока иностранцев.