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На территории крепости Ичан-Кала в Хиве

Малайзийская компания снимет сериал в древней Хиве

Sputnik / Мария Науменко
Туризм
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Многосерийный фильм будет транслироваться на одном из ведущих малайзийских телеканалов.

ТАШКЕНТ, 30 янв — Sputnik. Малайзийская медийная компания Aquila Emas Sdn Bhd снимет в Хиве многосерийный художественный фильм, сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Узбекистана. Об этом договорились представители компании и члены делегации Узбекистана, недавно посетившей Малайзию. Сериал будет транслироваться на одном из самых популярных телеканалов страны TV2 в прайм-тайм. 

Шавкат Мирзиёев во время посещения Хивы
© Пресс-служба президента Узбекистана.
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"По мнению экспертов, популярный телевизионный сериал позволит зарубежным зрителям увидеть архитектурные и исторические достопримечательности Хивы, привлечет внимание потенциальных туристов к древним памятникам Хорезма", — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на французском телерадиоканале TV5 Monde транслируют видеоролик "Узбекистан — Хива, ворота пустыни" (Ouzbékistan — Khiva, la porte du désert), рассказывающий об истории и культуре города. Мини-фильм сняли сотрудники медиакомпании Bandua-communications Unipessoal Lda. В Государственном комитете по развитию туризма считают, что такие ленты способствуют увеличению потока иностранцев.

Теги:
Хива, Туризм, Малайзия



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