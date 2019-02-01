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Туристы в Узбекистане

Сколько в среднем тратят туристы в Узбекистане

© Foto : Ольга Тальская
Туризм
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Эксперты Государственного комитета по развитию туризма подсчитали расходы туристов.

ТАШКЕНТ, 1 февр – Sputnik. Туристы из дальнего зарубежья в 2018 году тратили в Узбекистане по 709$, сообщает пресс-служба Госкомтуризма республики.

Однако расходы путешественников из стран СНГ были меньше: по 635$.

Наименьшими транжирами оказались жители азиатских республик. Туристы из Казахстана тратили по $158, из Туркменистана — $104, из Кыргызстана — $99, из Таджикистана — $60.

Общая сумма экспорта туристических услуг в 2018 году составила $1,04 миллиарда. По прогнозам экспертов Госкомтуризма, к 2025 году эта цифра достигнет $2,23 миллиарда.

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Теги:
туристы, Туризм, Узбекистан



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