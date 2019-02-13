Узбекистан представляет турпотенциал на ярмарке в Тель-Авиве

ТАШКЕНТ, 13 фев — Sputnik. Узбекистанцы представляют республику на Международной средиземноморской ярмарке туризма IMTM-2019, которая в эти дни проходит в Ташкенте. Об этом сообщается на портале uzbekistan.travel.
Стенд Узбекистана организован Государственным комитетом по развитию туризма. Участников и гостей ярмарки знакомят с туристическим и инвестиционным потенциалом республики, последними изменениями в визовом законодательстве.
Ранее Узбекистан представил национальный стенд на крупнейшей восточно-средиземноморской выставке путешествий и туризма EMITT-2019 в Стамбуле.
Напомним, в прошлом году республику посетили 5,3 миллиона человек (почти в два раза больше, чем годом ранее), в том числе 4,6 миллиона человек из соседних стран Центральной Азии.