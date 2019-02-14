В аэропорту Ташкента откроется инфоцентр для туристов

Аналогичные центры появятся на территории объектов культурного наследия, железнодорожных вокзалов, аэропортов и в гостиницах.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. В международном аэропорту столицы откроется информационная стойка для обслуживания туристов (tourist service center). В настоящее время идет ее установка.

"Tourist service center располагается в зале прилета №2 и представляет из себя круговую конструкцию с шестью отделениями, в каждом из которых заинтересованным иностранным гражданам будет предоставляться информация о туристической индустрии Узбекистана, современных направлениях и маршрутах", — отметили в пресс-службе Госкомтуризма.

Гости страны смогут получить туристические SIM-карты, путеводители и рекламные брошюры. Кроме того, в случае необходимости туристам расскажут о порядке пребывания в стране.

Пресс-служба Госкомтуризма В аэропорту Ташкента откроется инфоцентр для обслуживания туристов

Планируется, что аналогичные центры появятся на территории объектов культурного наследия, железнодорожных вокзалов, аэропортов и в гостиницах. В них также будут продавать билеты на культурно-массовые мероприятия, краткосрочные туры, железнодорожные и авиабилеты.

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Комитет намерен и в дальнейшем открывать стационарные и мобильные информационные киоски для оказания услуг туристам. Проект будет осуществляться в рамках государственно-частного партнерства.