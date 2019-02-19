Сказка, ставшая явью: что думают об Узбекистане российские телевизионщики

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Узбекистан — настоящая сказка, которая стала явью, здесь не нужны никакие специальные декорации, отметил продюсер и ведущий проекта "Руссо туристо" Рустэм Габбасов.
"Гостеприимство — это не пустые слова, потому что настолько искреннего и душевного тепла мы не встречали ни в одной стране мира, где бы не проходили съемки нашего телевизионного проекта, здесь все по-настоящему честно, красиво и действительно сказочно", — приводит слова Габбасова портал uzbekistan.travel.
Журналисты начали путешествие по Узбекистнану с Ташкента. Они побывали в историческом комплексе Хазрати Имам и увидели оригинал Корана халифа Усмана. Затем гости посетили медресе Кукельдаш и знаменитый ташкентский рынок "Чорсу", где восхитились многообразием товаров.
"Главная цель данных съемок — не просто рассказать об Узбекистане, но раскрыть его потенциал изнутри, рассказать об уникальном гостеприимном народе, который испокон веков оберегает свое прошлое, свои традиции и культуру", — говорится в публикации.
Съемки продлятся до 20 февраля. Журналисты собираются также посетить Бухару и Самарканд.