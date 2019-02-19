Сказка, ставшая явью: что думают об Узбекистане российские телевизионщики

Журналисты телеканала "Россия 1 – Башкортостан" прибыли в Узбекистан, чтобы снять очередной выпуск телевизионного шоу о путешествиях "Руссо туристо".

ТАШКЕНТ, 19 фев — Sputnik. Узбекистан — настоящая сказка, которая стала явью, здесь не нужны никакие специальные декорации, отметил продюсер и ведущий проекта "Руссо туристо" Рустэм Габбасов.

"Гостеприимство — это не пустые слова, потому что настолько искреннего и душевного тепла мы не встречали ни в одной стране мира, где бы не проходили съемки нашего телевизионного проекта, здесь все по-настоящему честно, красиво и действительно сказочно", — приводит слова Габбасова портал uzbekistan.travel.

Журналисты начали путешествие по Узбекистнану с Ташкента. Они побывали в историческом комплексе Хазрати Имам и увидели оригинал Корана халифа Усмана. Затем гости посетили медресе Кукельдаш и знаменитый ташкентский рынок "Чорсу", где восхитились многообразием товаров.

Угостившись национальными блюдами, журналисты поехали к монументу "Дружбы народов" и отдали дань мужеству и доброте знаменитой узбекской семьи Шамахмудовых. В годы Великой Отечественной войны Шаахмед и его жена Бахри приютили в своем доме 15 детей, потерявших родителей и эвакуированных в Ташкент.

"Главная цель данных съемок — не просто рассказать об Узбекистане, но раскрыть его потенциал изнутри, рассказать об уникальном гостеприимном народе, который испокон веков оберегает свое прошлое, свои традиции и культуру", — говорится в публикации.

Съемки продлятся до 20 февраля. Журналисты собираются также посетить Бухару и Самарканд.