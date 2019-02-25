Муфтий из Малайзии стал почетным послом зиёрат-туризма Узбекистана

Посол имеет свыше миллиона подписчиков в Facebook, где активно продвигает Узбекистан в качестве привлекательного направления для туристов-паломников.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Муфтий малайзийского штата Перлис Мохд Асри Бин Зайнул Абидин назначен послом зиёрат-туризма Узбекистана по инициативе Посольства Узбекистана в Куала-Лумпуре, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

Соответствующий сертификат впервые в истории Узбекистана вручен муфтию в ходе Первого Международного форума по зиёрат-туризму 21-23 февраля в Бухаре.

Почетный посол активно продвигает Узбекистан в социальных сетях в качестве привлекательного направления для туристов-паломников, а также ведет работу по формированию туристических групп для посещения Узбекистана с обязательным включением в них исламских ученых Малайзии.