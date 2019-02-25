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Муфтий малайзийского штата Перлис Мохд Асри Бин Зайнул Абидин назначен послом зиёрат-туризма Узбекистана

Муфтий из Малайзии стал почетным послом зиёрат-туризма Узбекистана

© МИД Узбекистана
Туризм
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Посол имеет свыше миллиона подписчиков в Facebook, где активно продвигает Узбекистан в качестве привлекательного направления для туристов-паломников.

ТАШКЕНТ, 25 фев - Sputnik. Муфтий малайзийского штата Перлис Мохд Асри Бин Зайнул Абидин назначен послом зиёрат-туризма Узбекистана по инициативе Посольства Узбекистана в Куала-Лумпуре, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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Соответствующий сертификат впервые в истории Узбекистана вручен муфтию в ходе Первого Международного форума по зиёрат-туризму 21-23 февраля в Бухаре.

Почетный посол активно продвигает Узбекистан в социальных сетях в качестве привлекательного направления для туристов-паломников, а также ведет работу по формированию туристических групп для посещения Узбекистана с обязательным включением в них исламских ученых Малайзии.

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Теги:
Туризм, Куала-Лумпур, Малайзия, Узбекистан



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