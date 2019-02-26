Узбекистан поделился с Таджикистаном опытом развития туризма

Первый заместитель председателя Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Хабибулло Амирбекзода посетил Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Делегация Таджикистана посетила Узбекистан для обмена опытом в сфере развития туризма, сообщается на портале uzbekistan.travel. Ее возглавил первый заместитель председателя профильного комитета при правительстве Таджикистана Хабибулло Амирбекзода.

© uzbekistan.travel Первый заместитель председателя Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Амирбекзода Хабибулло посетил Узбекистан

Ему рассказали о деятельности подведомственных органов Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма — Национального пиар-центра, Центра сертификации туристских услуг, Центра обслуживания туристов и Учебно-консалтингового центра.

Кроме того, Хабибулло Амирбекзоде показали первый капсульный хостел в Ташкенте и гостиницу Botanic Boutique.

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Ранее сообщалось, что Узбекистан стал самым быстро развивающимся турнаправлением по версии британского Wanderlust Guide Awards. В 2020 году он сможет претендовать на вхождение в число самых посещаемых стран.