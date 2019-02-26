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Первый заместитель председателя Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Амирбекзода Хабибулло посетил Узбекистан

Узбекистан поделился с Таджикистаном опытом развития туризма

© uzbekistan.travel
Туризм
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Первый заместитель председателя Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Хабибулло Амирбекзода посетил Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Делегация Таджикистана посетила Узбекистан для обмена опытом в сфере развития туризма, сообщается на портале uzbekistan.travel. Ее возглавил первый заместитель председателя профильного комитета при правительстве Таджикистана Хабибулло Амирбекзода.

Первый заместитель председателя Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Амирбекзода Хабибулло посетил Узбекистан
© uzbekistan.travel
Первый заместитель председателя Комитета по развитию туризма при правительстве Таджикистана Амирбекзода Хабибулло посетил Узбекистан

Ему рассказали о деятельности подведомственных органов Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма — Национального пиар-центра, Центра сертификации туристских услуг, Центра обслуживания туристов и Учебно-консалтингового центра.

Кроме того, Хабибулло Амирбекзоде показали первый капсульный хостел в Ташкенте и гостиницу Botanic Boutique.

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Ранее сообщалось, что Узбекистан стал самым быстро развивающимся турнаправлением по версии британского Wanderlust Guide Awards. В 2020 году он сможет претендовать на вхождение в число самых посещаемых стран.

Теги:
Таджикистан, Туризм



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