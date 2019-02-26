Святынь хватит на всех: что паломники разных конфессий найдут в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 26 фев - Sputnik. Исполнительный директор ООО Central Asia Travel Николай Сербин прокомментировал для Sputnik Узбекистан, чем привлекательно для людей религиозное паломничество в республику, насколько востребовано это направление и как его можно развивать.
Не ново, но требует развития
Паломнический туризм – это не новый вид туризма. Просто в последнее время об этом активно заговорили. На территории современного Узбекистана есть масса святынь, которые относятся и к исламской культуре, и к буддийской культуре, и к иудейской культуре.
В исламском мире есть три города, которые имеют вторую часть названия "Шариф" – это Мазари-Шариф (в Афганистане. - Прим. ред.), Урду-Шариф (в Пакистане. - Ред.) и Бухоро-Шариф (в Узбекистане. - Ред.). Так вот, на территории Бухары и ее окрестностей есть великое множество святынь, которые относятся к исламской культуре и к ее более углубленной философии – суфизму. И все востоковеды и люди, имеющие отношение к религии, прекрасно об этом знают.
Также сегодня на территории Узбекистана, как и всей Средней Азии, множество святынь, относящихся к буддийской культуре. До сих пор многие историки спорят о том, где зародился буддизм. Так или иначе, на территории Средней Азии (это юг Узбекистана, центральная часть Таджикистана и север Афганистана) находятся древнейшие памятники архитектуры, памятники религиозного толка, которые относятся к буддизму.
В Средней Азии большой процент населения, который относится к иудейской культуре. В простонародье их называют бухарскими евреями. Иудейские туры – это тоже достаточно распространенное явление.
Давить нельзя
Надо приехать и поклониться
Если говорить про туристов из стран постсоветского пространства, то больше всего едут из соседнего Казахстана. В казахской культуре есть несколько выдающихся личностей, которые захоронены на территории современного Ташкента. Поэтому любой уважающий себя казах стремится приехать в Узбекистан и поклониться им. Из России едут в меньшей степени, но, тем не менее, такие тоже есть.
Кстати, приезжают в Узбекистан и люди, относящиеся к четвертой конфессии – христианству, православию. Ведь Ташкент – это тот город, где жил и творил святой Лука. Сохранилось много свидетельств о его деятельности в современной узбекской столице. То есть на территории Центральной Азии можно познакомиться еще и с христианской культурой.
У людей, прибывающих в республику в паломнические религиозные поездки, есть ряд требований, которые необходимо соблюдать. Они связаны, например, с меню, размещением, совершением обрядов. Так вот, чтобы религиозный туризм стал массовым, эти требования надо учитывать и соблюдать.