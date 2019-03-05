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Открытие нового пассажирского терминала в международном аэропорту Нукус

Для туроператоров Узбекистана устроят инфотур в Каракалпакстан

© Sputnik / Дильшода Рахматова
Туризм
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В числе запланированных мероприятий — посещение мавзолеев каракалпакских поэтов Кунходжи, Бердаха и Акымбета.

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Государственный комитет Узбекистана по развитию туризма организует инфотур в Каракалпакстан и Хорезмскую область для представителей туристических организаций и СМИ республики. Об этом сообщается на портале uzbekistan.travel. Мероприятия пройдут с 13 по 17 марта.

Достопримечательности Шахрисабза
© uzbekistan.travel
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В первые дни участники посетят мавзолеи каракалпакских поэтов Кунходжи, Бердаха и Акымбета, ремесленные мастерские Чимбайского района, а также примут участие в мастер-классах по изготовлению, в частности, музыкальных инструментов.

Кроме того, запланировано посещение исторических памятников Хорезма — комплексов "Улли Ховли" и "Нуруллабай", а также знакомство с туристической инфраструктурой Хивы.

Ранее такой инфотур прошел в Кашкадарьинской области. Участникам презентовали новые направления и маршруты, а также рассказали, как Шахрисабз превратится в город фестивалей.

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Теги:
достопримечательности, Туризм, Хорезмская область, Республика Каракалпакстан



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