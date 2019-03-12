В Кашкадарьинской области построят лагерь подготовки воинов Амира Темура

ТАШКЕНТ, 12 мар - Sputnik. Этнокишлак, изображающий лагерь подготовки воинов Амира Темура, появится в Кашкадарьинской области, сообщает Министерство юстиции со ссылкой на постановление правительства "О мерах по эффективному использованию туристического потенциала Кашкадарьинской области".

Как следует из документа, в кишлаках Гилан и Куль будут развивать этнотуризм, в каждом из них построят по пять гостевых домов.

В кишлаках Варганза и Хазрати Башир предполагается развивать агротуризм. Там пройдет фестиваль "Анор".

Кишлаки Татар, Зармаст и Вари будут специализироваться на экстремальном туризме, в каждом из них построят по пять гостевых домов, пять кемпингов и десять юрт.

Также будет основан этнокишлак – лагерь военной подготовки воинов Амира Темура.

В кишлаках Сарчашма и Сувтушар наладят экологический туризм, а на территории Китабской широтной станции — астрономический туризм.

Под брендом "Город фестивалей" будет открыто направление MICE-туризма - делового туризма, связанного с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий. В рамках этого направления пройдут научно-практические конференции и семинары, посвященные наследию и созидательному искусству Амира Темура.