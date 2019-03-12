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В Узбекистане внедрят опыт сети испанских отелей класса "люкс"

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Туризм
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Этот вопрос обсуждался на Международной туристической выставке ITB Berlin – 2019.

ТАШКЕНТ, 12 мар – Sputnik. В Узбекистане внедрят опыт сети испанских отелей класса "люкс" Paradores, пишет пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.

Администратор в гостинице
CC0 / pixabay
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Накануне врио председателя Госкомитета по развитию туризма Абдулазиз Аккулов и мэр испанского города Севилья Хуан Эспадас обсудили вопросы сохранения объектов культурного наследия и многолетний опыт испанской сети гостиниц Paradores в данной сфере.

Также стороны рассмотрели сотрудничество в рамках Международной федерации туристических городов.

Paradores de Turismo de España - государственная сеть гостиниц Испании с ежегодным доходом в 281 миллион долларов США. Девяносто отелей сети созданы на базе исторических замков, дворцов, крепостей, монастырей и других исторических зданий.

В результате деятельности этих гостиниц объекты культурного наследия сохраняются в хорошем состоянии, а за счет их выручки осуществляется реставрация и облагораживание других объектов.

Теги:
Туризм, Испания, гостиница, отель, Узбекистан



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