Ташкент становится удобнее для туристов – что предпринимают власти

На стойке Информационно-туристического центра можно будет заказать такси, забронировать место в гостинице, договориться об экскурсии.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Сегодня, 12 марта, в Международном аэропорту Ташкент имени И. Каримова состоялось торжественное открытие первого в стране Информационно-туристического центра (стойки) для обслуживания иностранных туристов.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.

Открытие этого объекта было предусмотрено Концепцией развития сферы туризма в республике в 2019-2025 годах в целях дальнейшего развития и повышения эффективности использования туристического потенциала страны.

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя комитета Улугбек Касимходжаев заявил, что в дальнейшем планируется установка информационных туристских центров по всей республике.

Информационно-туристический центр обеспечит иностранных гостей всей необходимой информацией для их комфортного пребывания в стране.

Здесь можно будет заказать такси, забронировать гостиницу. Работники центра позаботятся о предоставлении трансфера, туристических сим-карт, информационно-туристических материалов (карт, брошюр, туристических маршрутов) и многого другого.