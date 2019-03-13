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Ташкент становится удобнее для туристов – что предпринимают власти

© Фото: Госкомтуризма Узбекистана
Туризм
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На стойке Информационно-туристического центра можно будет заказать такси, забронировать место в гостинице, договориться об экскурсии.

ТАШКЕНТ, 13 мар - Sputnik. Сегодня, 12 марта, в Международном аэропорту Ташкент имени И. Каримова состоялось торжественное открытие первого в стране Информационно-туристического центра (стойки) для обслуживания иностранных туристов.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.

© Фото: из личного архива Асель Минбаевой
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Открытие этого объекта было предусмотрено Концепцией развития сферы туризма в республике в 2019-2025 годах в целях дальнейшего развития и повышения эффективности использования туристического потенциала страны.

Исполняющий обязанности первого заместителя председателя комитета Улугбек Касимходжаев заявил, что в дальнейшем планируется установка информационных туристских центров по всей республике.

Информационно-туристический центр обеспечит иностранных гостей всей необходимой информацией для их комфортного пребывания в стране.

Здесь можно будет заказать такси, забронировать гостиницу. Работники центра позаботятся о предоставлении трансфера, туристических сим-карт, информационно-туристических материалов (карт, брошюр, туристических маршрутов) и многого другого.

Теги:
Туризм, Ташкент, Узбекистан



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