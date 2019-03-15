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Снимок фотографа Мурада Османна в рамках проекта #FollowMeTo

Мурад Османн приедет в Узбекистан с проектом #FollowMeTo

© Instagram / muradosmann
Туризм
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Российский фотограф сделает серию снимков о путешествии по республике.

ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik, Мария Науменко. Фотограф Мурад Османн весной может приехать в Узбекистан с проектом о путешествиях #FollowMeTo. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан советник председателя Госкомтуризма республики Бехруз Хамзаев.

Телефон
CC0 / pixabay
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"Вчера я встречался с Мурадом Османном. Мы с ним уже второй месяц разговариваем и достигли определенных договоренностей. Скорее всего, весной этого года Мурад приедет со своим проектом #FollowMeTo в Узбекистан. Мы уже прорабатываем сценарий: думаем, как это можно сделать", - заявил Хамзаев.

Советник подчеркнул, что таким образом Госкомтуризма хочет омолодить контингент туристов, приезжающих в Узбекистан. По его словам, возможно, комитет организует большой медиатур блогеров по республике.

Мурад Османн - автор всемирно известного проекта о путешествиях #FollowMeTo — серии фотографий, снятых в разных странах на фоне достопримечательностей и невероятно красивых мест. Журнал Forbes включил #FollowMeTo в топ-3 самых успешных и влиятельных блогов о путешествиях в мире.

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Теги:
Туризм, Путешествие, фото



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