Мурад Османн приедет в Узбекистан с проектом #FollowMeTo

ТАШКЕНТ, 15 мар – Sputnik, Мария Науменко. Фотограф Мурад Османн весной может приехать в Узбекистан с проектом о путешествиях #FollowMeTo. Об этом сообщил корреспонденту Sputnik Узбекистан советник председателя Госкомтуризма республики Бехруз Хамзаев.

"Вчера я встречался с Мурадом Османном. Мы с ним уже второй месяц разговариваем и достигли определенных договоренностей. Скорее всего, весной этого года Мурад приедет со своим проектом #FollowMeTo в Узбекистан. Мы уже прорабатываем сценарий: думаем, как это можно сделать", - заявил Хамзаев.

Советник подчеркнул, что таким образом Госкомтуризма хочет омолодить контингент туристов, приезжающих в Узбекистан. По его словам, возможно, комитет организует большой медиатур блогеров по республике.

Мурад Османн - автор всемирно известного проекта о путешествиях #FollowMeTo — серии фотографий, снятых в разных странах на фоне достопримечательностей и невероятно красивых мест. Журнал Forbes включил #FollowMeTo в топ-3 самых успешных и влиятельных блогов о путешествиях в мире.