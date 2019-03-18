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Регистан в Самарканде

Представителям Таджикистана презентовали турпотенциал Самарканда

Sputnik / Стрингер
Туризм
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Узбекистан и Таджикистан обмениваются опытом в сфере развития туризма.

ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Представители Комитета по туризму Таджикистана посетили Самарканд. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомтуризма Узбекистана.

Гостям рассказали о туристическом потенциале города и области. Кроме того, делегатов познакомили с новыми законами в сфере туризма, деятельностью по сертификации гидов.

В Узбекистане зарегистрировали Союз гидов >>>

Представители Комитета по туризму Таджикистана посетили Самарканд
Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
Представители Комитета по туризму Таджикистана посетили Самарканд

Также представители Таджикистана посетили достопримечательности Самарканда: комплекс Хазрати Хизр, памятник первому президенту Узбекистана Исламу Каримову, мавзолей Амира Темура, площадь Регистан и мемориальный комплекс имама аль-Бухари.

Представители Комитета по туризму Таджикистана посетили Самарканд
Представители Комитета по туризму Таджикистана посетили Самарканд
Теги:
Госкомтуризм, Таджикистан, Самарканд, Туризм



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