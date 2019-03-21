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Ребенок с игрушкой в руках

Узбекистан стал одной из популярных стран для авиапутешествий с младенцами

© Sputnik / Владимир Астапкович
Туризм
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Доля тех, кто летит с маленьким пассажиром из России в страны ближнего зарубежья, составляет 12%.

ТАШКЕНТ, 21 мар – Sputnik. Узбекистан стал одной из популярных стран для авиапутешествий с детьми до двух лет, передает Туту.ру.

Телефон
CC0 / pixabay
Для путешествий по Узбекистану создали мобильное приложение

Сервис путешествий изучил все забронированные авиабилеты за год (с марта 2018 по март 2019 года), где в заказе есть один или два взрослых и младенец до двух лет.

Чаще всего родители берут с собой малыша в поездки по РФ – в 86% случаев.

Согласно данным исследования, за пределами России маленькие путешественники оказываются крайне редко. Доля тех, кто летит с маленьким пассажиром в страны ближнего зарубежья, составляет 12%. Только 2% самостоятельных путешественников берут с собой младенца, когда летят в страны дальнего зарубежья.

Помимо Узбекистана среди зарубежных направлений оказались наиболее популярны Молдова, Кыргызстан, Армения, Казахстан, Беларусь, Азербайджан, Таджикистан, Грузия и Украина.

Теги:
Самолет, Путешествие, Узбекистан



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