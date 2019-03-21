Оформить визу в Узбекистан по упрощенной схеме смогу граждане еще трех стран

Жители этих стран также смогут претендовать на получение вида на жительство в республике.

ТАШКЕНТ, 21 мар - Sputnik. Список стран, граждане которых могут оформить электронную въездную визу в Узбекистан и стран, гражданам которых предоставляется право получения вида на жительство в республике, пополнился еще тремя государствами.

Как сообщила пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма со ссылкой на указ президента Шавката Мирзиёева от 19 марта, в список добавлены Иран, Южно-Африканская Республика и Специальный административный район Гонконг КНР.

Право получения вида на жительство в Узбекистане выдается при условии приобретения недвижимости в Ташкенте и Ташкентской области от на сумму от 400 тысяч долларов, либо в Самаркандской, Бухарской, Хорезмской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях – на сумму от 200 тысяч долларов или в остальных регионах – на сумму от 100 тысяч долларов.