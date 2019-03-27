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Новый пассажирский авиалайнер Airbus A350 XWB прибыл в московский аэропорт Шереметьево

Что раздражает туристов в самолетах и аэропортах

© Sputnik / Владимир Песня
Туризм
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Путешественники рассказали, какие ценят удобства и что выводит их из себя.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Больше всего российских туристов раздражают высокие цены в аэропорту, этот фактор вызывает недовольство 40% путешественников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса, проведенного онлайн-сервисом Ozon.travel. Еще 32% негодуют из-за пинающих кресло соседей.

По данным опроса, путешественники очень ценят пространство вокруг себя: 76% респондентов признались, что для них в салоне самолета важнее всего расстояние между креслами.

Салон самолета Boeing 757-200
© Sputnik / Виталий Аньков
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Около 28% респондентов обращают внимание на чистоту в салоне.

Для 11% пользователей важна приветливость стюардесс.

Хорошая еда и возможность заказать специальное питание обеспечивает комфортный перелет для 8% респондентов. Столько же человек сказали, что они в первую очередь обращают внимание на название воздушного судна.

Семь процентов пассажиров предпочитают проводить полет за чтением качественной прессы. Наличие алкоголя на борту интересует лишь 4% опрошенных.

Отказаться от перелета подавляющая часть респондентов может из-за подозрения в технической неисправности воздушного судна (75%), путаницы на регистрации и в зоне прохождения предполетного досмотра (10%), хамского отношения персонала (9%) и даже грязи в салоне (2%).

Теги:
аэропорт, туристы, эмоции, Самолет



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