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Воздушные змеи и сумаляк: в Муйнаке пройдет фестиваль Navruz

© Sputnik / Виталий Аньков
Туризм
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Гости смогут посетить деревню ремесленников в Муйнакском районе и принять участие в возведении национальной юрты.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Муйнаке 30-31 марта пройдет весенний этнофестиваль Navruz, сообщается на портале uzbekistan.travel.

Гостей мероприятия ждут открытый чемпионат по национальным играм, выступления у костра народных поэтов — бахши и жирау, показы восточных нарядов, уличные представления, выставки ремесленников Каракалпакстана и фестиваль воздушных змеев.

Garage Screen Film Festival
© Sputnik / Евгений Одиноков
В Ташкенте пройдет Garage Film Festival
Кроме того, можно будет посетить деревню ремесленников Муйнакского района, принять участие в возведении национальной юрты и приготовлении сумаляка. Также запланирован концерт Каракалпакского государственного музыкального театра имени Бердаха.

Организаторы фестиваля — Генпрокуратура Узбекистана и Совет министров Республики Каракалпакстан. Ожидается, что мероприятие позволит увеличить турпоток в Муйнакский район и узнаваемость бренда региона.

Ранее сообщалось, что в апреле в исторической части Бухары пройдет юмористический фестиваль "Насреддин Афанди".

Теги:
Навруз, Узбекистан, Фестиваль, Муйнак



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