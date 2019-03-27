Воздушные змеи и сумаляк: в Муйнаке пройдет фестиваль Navruz

Гости смогут посетить деревню ремесленников в Муйнакском районе и принять участие в возведении национальной юрты.

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Муйнаке 30-31 марта пройдет весенний этнофестиваль Navruz, сообщается на портале uzbekistan.travel.

Гостей мероприятия ждут открытый чемпионат по национальным играм, выступления у костра народных поэтов — бахши и жирау, показы восточных нарядов, уличные представления, выставки ремесленников Каракалпакстана и фестиваль воздушных змеев.

© Sputnik / Евгений Одиноков В Ташкенте пройдет Garage Film Festival

Кроме того, можно будет посетить деревню ремесленников Муйнакского района, принять участие в возведении национальной юрты и приготовлении сумаляка. Также запланирован концерт Каракалпакского государственного музыкального театра имени Бердаха.

Организаторы фестиваля — Генпрокуратура Узбекистана и Совет министров Республики Каракалпакстан. Ожидается, что мероприятие позволит увеличить турпоток в Муйнакский район и узнаваемость бренда региона.

Ранее сообщалось, что в апреле в исторической части Бухары пройдет юмористический фестиваль "Насреддин Афанди".