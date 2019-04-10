"Путешествуй в Узбекистан": небывалая акция от таксистов Нью-Йорка

Акция проводилась в целях продвижения национального туристического бренда Узбекистана в США.

ТАШКЕНТ, 10 апр - Sputnik. Генеральное консульство Узбекистана в городе Нью-Йорке и Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма провели в Нью-Йорке масштабную тематическую акцию под лозунгом "Путешествуй в Узбекистан", сообщает пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан.

Ряд мероприятий разработали для привлечения потенциальных туристов из США, а также установления тесных связей с соотечественниками и распространения информации о богатом историко-культурном наследии узбекского народа.

В ходе акции узбекистанские водители, имеющие лицензии компаний на перевозку пассажиров, разместили на автомобилях наклейки-стикеры с изображениями достопримечательностей Самарканда, Бухары и Хивы, с указанием электронных адресов информативных веб-сайтов Узбекистана. Водители получили брошюры на английском языке "Десять причин посетить Узбекистан", чтобы любой пассажир мог ознакомиться с информацией для будущих туристов.

© Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан Акция в целях продвижения национального туристического бренда Узбекистана в США

В акции приняли участие более 100 водителей. Уникальность мероприятию придала надпись "I LOVE UZ", выстроенная из автомобилей.

© Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан Надпись I LOVE UZ, выстроенная из транспортных средств

Ранее сообщалось, что национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" со 2 апреля увеличит частоту регулярных пассажирских рейсов в Нью-Йорк и обратно.