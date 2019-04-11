Не танцевать, а узнавать: для туристов в Ташкенте установили пилоны - видео

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. В Ташкенте в целях создания комфортных условий для граждан и туристов установлено десять информационных пилонов, сообщает пресс-служба хокимията города.
Пилон — наземный монитор со справочной информацией о столице и картой города, на которой указаны достопримечательности. Такие мониторы были установлены в десяти самых популярных и многолюдных местах столицы.
Пилоны можно найти вблизи следующих объектов:
- Узбекский национальный академический драматический театр;
- Государственный музыкальный театр имени Мукими;
- Государственный академический Большой театр Узбекистана имени Алишера Навои;
- Международный аэропорт Ташкента имени Ислама Каримова;
- Медресе "Кукалдош";
- Узбекский государственный цирк;
- Международный Вестминстерский университет Ташкента;
- гостиница "Узбекистан";
- площадь Пушкина;
- ул. Сайилгох (бывш. Бродвей).
Также в Ташкенте недавно предложили построить самый большой в мире фонтан, чтобы тот попал в Книгу рекордов Гиннесса. По словам автора проекта, для увеличения потока туристов нужно построить огромный музыкальный фонтан, длина которого составит 10-20 километров.
Напомним, что в рамках продвижения национального бренда Узбекистана в Нью-Йорке прошла акция "Путешествуй в Узбекистан". Узбекистанские таксисты в США разместили на автомобилях наклейки-стикеры с изображениями достопримечательностей Самарканда, Бухары и Хивы.