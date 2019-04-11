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Не танцевать, а узнавать: для туристов в Ташкенте установили пилоны

Не танцевать, а узнавать: для туристов в Ташкенте установили пилоны - видео

© Пресс-служба хокимията города Ташкента
Туризм
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Наземные мониторы будут работать для жителей и гостей столицы круглосуточно.

ТАШКЕНТ, 11 апр - Sputnik. В Ташкенте в целях создания комфортных условий для граждан и туристов установлено десять информационных пилонов, сообщает пресс-служба хокимията города.

Пилон — наземный монитор со справочной информацией о столице и картой города, на которой указаны достопримечательности. Такие мониторы были установлены в десяти самых популярных и многолюдных местах столицы.

Пилоны можно найти вблизи следующих объектов:

  •  Узбекский национальный академический драматический театр;
  •  Государственный музыкальный театр имени Мукими;
  •  Государственный академический Большой театр Узбекистана имени Алишера Навои;
  •  Международный аэропорт Ташкента имени Ислама Каримова;
  •  Медресе "Кукалдош";
  •  Узбекский государственный цирк;
  •  Международный Вестминстерский университет Ташкента;
  •  гостиница "Узбекистан";
  •  площадь Пушкина;
  •  ул. Сайилгох (бывш. Бродвей).

Также в Ташкенте недавно предложили построить самый большой в мире фонтан, чтобы тот попал в Книгу рекордов Гиннесса. По словам автора проекта, для увеличения потока туристов нужно построить огромный музыкальный фонтан, длина которого составит 10-20 километров.

Напомним, что в рамках продвижения национального бренда Узбекистана в Нью-Йорке прошла акция "Путешествуй в Узбекистан". Узбекистанские таксисты в США разместили на автомобилях наклейки-стикеры с изображениями достопримечательностей Самарканда, Бухары и Хивы.

Теги:
туристы, Видео, Ташкент, Туризм, Танец



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