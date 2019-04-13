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В Узбекистане создана новая ассоциация - в стратегической отрасли экономики

© Sputnik / Олег Ласточкин
Туризм
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Ассоциация отельеров займется развитием гостиничной индустрии, расширением и улучшением качества гостиничных услуг.

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Узбекистане создана Ассоциация отельеров, сообщает пресс-служба Госкомтуризма.

Задача новой ассоциации - расширение и улучшение качества гостиничных услуг.

"Главной целью является развитие отечественной гостиничной индустрии, расширение и улучшение качества гостиничных услуг, участие и разработка национальных и международных программ в гостиничной сфере", - говорится в сообщении.

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По словам временно исполняющего обязанности председателя Государственного комитета по развитию туризма Абдулазиза Аккулова, в Узбекистане на государственном уровне придается приоритетное значение туризму в качестве стратегической отрасли национальной экономики.

"Сейчас в стране созданы благоприятные условия для инвесторов, в том числе для инвестиций в строительство гостиниц. Предпринимателям сферы туризма предоставлено около 20 льгот", – отметил он во время форума "Гостеприимство 2.0: вызовы и решения", организованного в Ташкенте.

Он рассказал, что, если в 2017-2018 годах ежегодно в среднем в стране строилось около 100 гостиниц, то в этом году планируется довести этот показатель до 170 гостиниц и выше. Ожидается также, что темпы роста гостиничных номеров по республике в текущем году составят 37% по сравнению с 4% и 5% в 2017 и 2018 годах соответственно.

Теги:
Гостиничный бизнес, гостиница, Узбекистан



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