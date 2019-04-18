Узбекистан примет участие в престижной туристической выставке в Дубае

Выставка Arabian Travel Market ежегодно собирает около 40 тысяч специалистов в сфере туризма со всего мира, государственных и частных лиц, представителей СМИ.

ТАШКЕНТ, 18 апр — Sputnik. Узбекистан представит туристический потенциал на выставке Arabian Travel Market, которая пройдет с 28 апреля по 1 мая в Дубае.

"Участие в столь престижной выставке дает возможность выйти на новые рынки, познакомиться с новыми клиентами, а также укрепить уже существующие, запустить новые продукты, быть в курсе последних новостей туристической отрасли", — отмечается в публикации на портале uzbekistan.travel.

В рамках выставки пройдут конференции, семинары и лекции, опытом и знаниями поделятся ведущие эксперты.

Arabian Travel Market — крупнейшая на Ближнем Востоке международная выставка в сфере туризма, проходит ежегодно с 1994 года. В ней участвуют представители гостиничного бизнеса, транспортных компаний, образовательных учреждений, специализированных СМИ, туроператоры.

Напомним, Узбекистан с 20 марта ввел безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан Объединенных Арабских Эмиратов. Президент республики Шавкат Мирзиёев также поручил МИД страны оформлять многократные визы сроком до одного года гражданам ОАЭ, посещающим Узбекистан с деловыми целями, в течение трех рабочих дней, отменив требования обращения приглашающего юридического лица в республике.