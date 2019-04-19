Евросоюз может упростить выдачу шенгена

В прошлом году консульские учреждения стран Шенгенской зоны выдали 14,3 миллиона виз при 16 миллионах обращений.

ТАШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. Виза для краткосрочного въезда в страны Шенгенской зоны в этом году подорожает с 60 до 80 евро, сообщает РИА Новости со ссылкой пресс-службу Еврокомиссии.

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"Это небольшое повышение позволит государствам - участникам Шенгенского соглашения поддерживать во всем мире достаточный консульский персонал для усиления контроля за безопасностью, а также для внедрения надлежащего компьютерного оборудования и программного обеспечения, не создавая препятствий для лиц, запрашивающих визы", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что новые правила предусматривают более гибкие условия для часто путешествующих лиц с "положительной визовой историей", которые смогут получить многократную визу с поэтапно увеличивающимся с одного года до пяти лет сроком действия.

Еще одно изменение: вдвое увеличивается срок подачи заявки на шенгенскую визу — с трех до шести месяцев до планируемой поездки.

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В некоторых странах заявку можно будет подавать в электронном виде через сайт консульства. Для несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет шенгенская виза в 2019 году может стать полностью бесплатной.

Новые правила предстоит еще официально утвердить Совету Европейского союза. После этого изменения в визовый кодекс ЕС вступят в силу через шесть месяцев.

Изменения не коснутся только России, Армении и Азербайджана.

"Увеличение визового сбора не повлияет на более низкий визовый сбор в 35 евро, установленный соглашениями об упрощении визового режима, которые были заключены между ЕС и рядом третьих стран, таких, как Россия, Армения и Азербайджан", — сказал представитель Еврокомиссии.

В прошлом году консульские учреждения стран Шенгена выдали 14,3 миллиона виз при 16 миллионах обращений. Самое большое число виз выдали консульские учреждения Франции (3,3 миллиона), Германии (1,8 миллиона), Италии (1,7 миллиона), Испании (1,5 миллиона), Греции (805 тысяч), а меньше всего — Исландии (8,9 тысяч), Люксембурга (10,5 тысяч) и Словении (20,2 тысяч).

К Шенгенской зоне относятся Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Греция, Испания, Люксембург, Нидерланды, Германия, Португалия, Швеция, Италия, Эстония, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Чехия, Словакия, Словения, Венгрия, а также Норвегия, Исландия и Швейцария. При этом последние три страны не входят в ЕС, но частично участвуют в союзной экономике и следуют некоторым директивам.