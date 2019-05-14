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Фокусник и иллюзионист Ван Дейснер со своей семьей посетил Узбекистан

Из Германии в Узбекистан за 66 дней: немецкий иллюзионист приехал в Хиву

© Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан
Туризм
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Семья путешествует уже более двух месяцев, за спиной — более 11 тысяч километров.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Иллюзионист Тоби Ван Дейснер, его жена и двухлетний сын приехали в Узбекистан, сообщили в пресс-службе Госкомтуризма. Семья следует по маршруту Великого шелкового пути. Сейчас они в Хиве.

Фокусник и иллюзионист Ван Дейснер со своей семьей посетил Узбекистан
© Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан
Фокусник и иллюзионист Ван Дейснер со своей семьей посетил Узбекистан

Дейснеры путешествуют уже более 60 дней, они проехали свыше 11 тысяч километров.

"Четыре дня прошло с тех пор, как мы прибыли в Узбекистан. На пути в вашу страну мы проехали более десятка стран. Я прочитал много книг о вашей стране. Благодаря этим книгам я многое узнал об Узбекистане, и теперь мы хотим увидеть исторические памятники страны, познакомиться с обычаями вашего народа", — рассказал Тоби Ван Дейснер.

Всего на поездку отведено десять месяцев. Семья собирается пересечь Китай, а затем отправиться в Лаос, Таиланд и Малайзию.

Фокусник и иллюзионист Ван Дейснер со своей семьей посетил Узбекистан
© Пресс-служба Госкомтуризма Республики Узбекистан
Фокусник и иллюзионист Ван Дейснер со своей семьей посетил Узбекистан

Ранее Sputnik Узбекистан рассказывал, что по республике путешествует знаменитая российская рэйв-группа Little Big.

Теги:
Узбекистан, Туризм, Германия, Путешествие



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